Magalu abre 100 vagas para atendente de call center

O Magalu está com 100 vagas abertas para o cargo de atendente de call center na unidade Luiza Resolve, setor de atendimento da companhia, focado em solucionar problemas e garantir boa experiência de compra para os clientes. As oportunidades são para as cidades de Franca e Ribeirão Preto.

As vagas são uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar em uma das maiores empresas do varejo brasileiro. Não é necessário ter experiência prévia e os únicos requisitos são ter 18 anos ou mais e noções básicas de informática.

Os colaboradores terão acesso a benefícios compatíveis com o mercado, como vale- transporte, vale-alimentação, vale-refeição, desconto em produtos, seguro de vida, assistência médica e odontológica e bolsa de estudos.