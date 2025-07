Mãe de Alexey e Adyel é campeã do Mundial de Basquete Master

O basquetebol está no DNA da família Borges de Franca. Cléo Pereira Borges, mãe dos jogadores Alexey (Flamengo), Adyel (São José) e Alysson, conquistou o título do Mundial Master na categoria 50+ anos neste domingo, 6, com a seleção brasileira.

O Mundial de Basquete Master 2025, organizado pela FIMBA (Federação Internacional de Maxibasquete Associations), foi realizado em Ticino, Suíça. Na final, o Brasil ganhou da Polônia por 64 a 62, na prorrogação.

Cléo, de 54 anos, jogou profissionalmente por Franca entre 1986 e 1993, sendo a única francana no Mundial da Suíça. A equipe brasileira contou com ex-jogadoras olímpicas da seleção, como as pivôs Cíntia Tuiú e Alessandra.