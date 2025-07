Mulher espera há 5 dias por vaga em hospital; fila tem 42 pessoas

Com o início do uso de anticoagulantes, a expectativa era de melhora. No entanto, o quadro clínico piorou. No fim de junho, Maria voltou a buscar atendimento médico com queixas respiratórias. Exames realizados no próprio "Álvaro Azzuz" indicaram a paralisação de um dos rins. Desde então, a paciente segue internada, mas sem acesso à tomografia e a exames mais complexos, disponíveis apenas em hospitais com maior estrutura.

“A creatinina dela só aumenta. Chegou com 4,0, caiu para 3,6, mas hoje já está em 5,4. E nada de vaga. A dor só piora, ela não se alimenta, e ainda nos dizem para aguardar”, relatou a filha, indignada. O nível ideal de creatinina no sangue, para mulheres, geralmente varia entre 0,6 e 1,2 mg/dL.

Apesar da estrutura limitada, a equipe médica do pronto-socorro segue realizando todos os atendimentos possíveis. “O atendimento aqui é bom, eles fazem o que podem. Mas os exames se repetem, porque não há mais o que fazer sem a tomografia. E a cada dia ela piora”, lamentou Fernanda.

Prefeitura de Franca