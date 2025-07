Planta e Raiz traz nova turnê a Franca com sucessos e releituras

Com quase três décadas de estrada, 14 discos lançados e milhares de fãs pelo Brasil, o Planta e Raiz está de volta aos palcos com uma turnê especial que celebra sua trajetória e aponta para novos caminhos. Intitulada “Planta e Raiz 2025”, a nova série de shows chega a Franca na próxima sexta-feira, 18, no Sesc, em apresentação marcada por sucessos consagrados, releituras e músicas inéditas. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, 8, a partir das 17h, no site e unidade do Sesc.

No setlist, clássicos como “Filho do Leão” e “Com Certeza” dividem espaço com versões emocionantes de hits da MPB apresentadas no show especial Tranquilize, como “Exagerado” (Cazuza), “Segundo Sol” (Cássia Eller) e “Xote dos Milagres” (Falamansa), além de homenagens ao reggae internacional com “Is This Love” e “Three Little Birds”, de Bob Marley.

A banda também incorpora novidades do álbum Ao Vivo em Noronha, com faixas como “Partiu” e “Passa Bola” – esta última com participação do funkeiro MC Hariel, em um encontro de estilos que simboliza a versatilidade da nova fase do grupo.