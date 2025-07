Moto é furtada enquanto dono trabalha em shopping de Franca

O que era para ser apenas mais um dia de trabalho terminou em frustração para Matheus Caetano. Na noite de sábado, 5, em Franca, ele teve sua moto - uma Honda CG150 Titan Mix ES preta - furtada.

Matheus trabalha em uma choperia no shopping e, como de costume, costuma estacionar dentro do local. No entanto, justamente neste dia, por conta de um atraso, precisou deixá-la na rua, bem em frente à entrada onde trabalha. Bastou esse detalhe para que o crime acontecesse.

Matheus conta que, mesmo na correria, ficou preocupado e programou o celular para despertar a cada 40 minutos, a fim de verificar se a moto ainda estava no local. “Ela ficou bem na frente, dava pra ver. Olhei várias vezes. Mas às 22h40, quando fui checar de novo, ela simplesmente não estava mais lá”, relatou, desolado.