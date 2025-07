Santuário de Cássia participa da maior feira católica do mundo

O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado na cidade de Cássia (MG), município a 63 quilômetros de Franca, foi um dos destaques da ExpoCatólica 2025, considerada a maior feira católica do mundo. O evento aconteceu entre os dias 3 e 6 de julho, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo (SP), reunindo mais de 200 expositores do Brasil e do exterior.

Com um espaço cuidadosamente preparado, o estande do santuário chamou a atenção dos milhares de visitantes que passaram pela feira. Fiéis de todas as regiões puderam conhecer de perto o maior santuário do mundo dedicado à Santa das Causas Impossíveis.

Durante os quatro dias de evento, o ambiente foi marcado pela acolhida calorosa, partilha de testemunhos, momentos de oração e distribuição de materiais devocionais, fortalecendo a espiritualidade dos visitantes.