Previsão indica tempo estável e noites frias em Franca

Nesta terça-feira, 8, a máxima deve ser de 25°C, com mínima de 11°C. A previsão é de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva.

As temperaturas amenas devem se manter durante esta semana em Franca , repetindo as condições do fim de semana e deixando o francano, que gosta de temperaturas mais baixas, satisfeito, sem deixar de agradar aquele que prefere o calor.

Para o restante da semana, a máxima se mantém em 24°C e a mínima, pelo menos até sexta-feira, 11, continua em 11°C. Já no sábado, a mínima sobe para 13°C. Durante toda esta semana, não se espera precipitação, somente períodos de céu nublado.

Novo recorde de mínima para julho

Ainda de acordo com o Inmet, o último final de semana registrou a temperatura mínima mais baixa no mês até o momento, marcando 11,1°C nos termômetros de Franca no sábado, 5. O posto de temperatura mais baixa do ano ainda segue com o dia 25 de junho, que marcou 7,5°C.