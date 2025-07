Franca promove ‘Dia de Oportunidades’ para contratação

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca anunciou a realização do "Projeto Dia de Oportunidades", voltado para promover a intermediação de mão de obra em diversos setores da economia local. A ação será direcionada à realização de processos seletivos e entrevistas para contratação de profissionais e menores aprendizes.

Voltado para áreas como couro-calçados, logística, alimentação, refrigeração, comércio, agroindústria, metalurgia, saúde, limpeza, entre outras, o projeto oferecerá uma estrutura física para entrevistas e triagens presenciais entre empresas e candidatos, tudo de forma gratuita para os empregadores.

Empresas já podem se credenciar

O edital de credenciamento das empresas foi publicado nesta sexta-feira, 4, no Diário Oficial. As empresas e agências interessadas poderão se cadastrar entre 7 de julho de 2025 e 30 de abril de 2026, enviando a documentação por e-mail para sede@franca.sp.gov.br ou presencialmente na sede do Emprega Franca, no Residencial Baldassari.