‘Franca Mais Moda’ impulsiona confecções locais com capacitação

A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, está promovendo mais uma edição do programa "Franca Mais Moda", com o objetivo de apoiar o crescimento do setor de confecções, um dos mais relevantes da economia local. A cidade conta atualmente com mais de 1.400 indústrias ativas no ramo, que movimentam empregos, renda e consolidam Franca como um polo regional da moda.

Em sua 4ª edição, o Franca Mais Moda foi estruturado com base em demandas identificadas em reuniões com empresários do setor, principalmente pequenos e médios. Entre as prioridades, estão ampliar os canais de comercialização, garantir o acesso a informações atualizadas sobre tendências e promover visibilidade por meio de eventos.

Parcerias estratégicas e ações práticas

O programa conta com a colaboração de instituições como Acif, Sebrae, Senai, Senac, Assintecal e o shopping. A primeira etapa ocorreu em maio, com a instalação de uma Loja Colaborativa dentro do shopping durante o período do Dia das Mães, uma das datas mais movimentadas do varejo, permitindo que marcas locais vendessem diretamente ao público e aumentassem sua visibilidade.

Capacitações gratuitas em agosto