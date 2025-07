5 mil alunos são beneficiados com 'Projeto Escalada' em Franca

A Secretaria de Educação de Franca encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados positivos na execução do Projeto Escalada, uma iniciativa voltada para intensificar o processo de aprendizagem e promover intervenções pedagógicas em escolas com maior vulnerabilidade educacional.

O projeto atendeu diretamente 4.955 alunos de 11 escolas da rede municipal, envolvendo 215 professores e 49 integrantes das equipes gestoras, como diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e pedagogos. A ação foi acompanhada por uma Comissão formada por supervisores escolares e 15 técnicos da Secretaria de Educação, que atuaram com visitas periódicas, planos de ação e suporte pedagógico direto às unidades.

Escolas participantes

Participam do Projeto Escalada as EMEBs: