PT elege Pedro Doin e Pelizaro dirigentes em Franca e região

O vereador Gilson Pelizaro foi confirmado no cargo de presidente do diretório regional, também sem oposição.

O diretório municipal do PT de Franca elegeu Pedro Octavio Doin presidente da sigla, sendo o único candidato ao cargo.

O PT (Partido dos Trabalhadores) realizou eleições neste domingo, 6, para escolher novos dirigentes em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, através do PED (Processo de Eleições Diretas).

Em Franca, cerca de 200 filiados compareceram na sede do diretório para votar.

As eleições ocorreram ao longo do dia, com encerramento às 17h. A apuração dos resultados estadual e nacional ainda está em andamento.