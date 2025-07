Briga familiar termina em ameaça com vassouras em Franca

Uma recepcionista de 61 anos registrou um boletim de ocorrência na noite dessa sexta-feira, 4, após ser ameaçada com vassouras pela irmã e pela sobrinha, no bairro São Joaquim, em Franca.

Segundo o relato da vítima, ela foi até a casa da mãe, onde moram também as duas acusadas, para tratar de questões familiares e financeiras. Durante a conversa, a irmã e a sobrinha se exaltaram com o tema abordado, pegaram vassouras e avançaram em direção à mulher, com intenção de agredi-la.

De acordo com o boletim, a agressão só não se concretizou porque o marido e o irmão da vítima intervieram rapidamente, impedindo a violência física. No entanto, a recepcionista foi alvo de xingamentos, ofensas e ameaças verbais durante toda a discussão.