O amor dos velhos

Preferia o silêncio. E, no silêncio, ouvia melhor o som que Marina fazia ao abrir a gaveta do talco. Sempre o mesmo. Primeiro a puxada lenta, depois o clique da tampa, por fim o leve som dela espalhando pó nas dobras do pescoço, no vão do peito.

Era nesses sons que ele morava agora.

Sabia o exato momento em que ela ficava triste: o jeito como segurava a xícara com as duas mãos de dedos nodosos e tortos feitos galhos pela artrose, os olhos embaçados vidrados em nada, os tendões do pescoço aparentes pela pele solta encovando o colo. E sabia também, quando a coragem de enfrentar suas guerras interiores se assomava: ela se endireitava na cadeira como quem desafia o vento e falava das novelas e séries com a firmeza de quem ainda esperava justiça no último capítulo.

João não tinha mais pressa. Há muito tempo não sabia o que era isso. Desde que a coluna passara a doer para subir degraus e os olhos se embaçaram pela catarata e nunca mais lhe devolveram uma visão perfeita, deixou-se guiar pelos ritmos de dentro — os lentos, os longos, espaçados.

Mas havia, nele, uma inquietação que não se dizia claramente.

Sabia que Marina o perfumava e intuía a razão disso. Que borrifava lavanda nas golas de suas camisas, espalhava incensos pela casa, trocava os lençóis com frequência exagerada. Ela não dizia, e ele não perguntava.

Aceitava o gesto como se aceita a sombra de uma árvore: não se discute com o que ainda abriga.