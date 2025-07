Festa na Roça agita sexta-feira em escolas municipais de Franca

Muita animação e atividades recreativas marcaram a sexta-feira, 4, na rede municipal de ensino de Franca.

As escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental capricharam na realização das tradicionais festas juninas e julinas. Na Emeb "Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha" e na Emei "Sabino Loureiro", não foi diferente. As unidades, que atendem crianças de 4 a 6 anos - nas fases 1 e 2 da Educação Infantil e no 1º ano do Fundamental -, prepararam uma verdadeira Festa na Roça.

Professores e colaboradores receberam alunos e familiares em um ambiente lúdico e decorado, com brincadeiras e apresentações de dança típicas. Além do clima festivo inspirado na cultura caipira, foram servidas delícias como pipoca, milho verde, pamonha, canjica, curau, pizza, pastel e algodão-doce - tudo pensado para garantir a leveza do ambiente infantil e fortalecer o vínculo entre família e escola.