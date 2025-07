Franca: homem cai de escada, bate a cabeça e tem sangramento

Um homem de 43 anos foi socorrido com urgência pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na tarde desta sexta-feira, 4, após sofrer uma queda de escada dentro de sua residência, localizada na rua Rio Grande do Sul, no bairro São José, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas, o homem realizava reparos domésticos no imóvel utilizando uma escada, quando escorregou e caiu bruscamente ao solo. Na queda, ele bateu a cabeça, perdeu sangue pelo nariz e passou a relatar fortes dores no pescoço e por todo dorso. Apesar da gravidade do acidente, ele não perdeu a consciência.

A equipe do Samu foi acionada, prestou os primeiros socorros ainda no local e, diante da situação, realizou o encaminhamento emergencial para a Santa Casa de Franca, onde o homem permanece sob avaliação médica.