Prefeitura cobra reformas e dá prazo até 20 de julho para creche

A Prefeitura de Franca determinou que a instituição Espírita Estrada de Damasco, localizada no bairro Chico Júlio, regularize as pendências estruturais até o dia 20 de julho. Na manhã desta sexta-feira, 4, a equipe de reportagem do Portal GCN/Sampi esteve no local em busca de um posicionamento sobre a denúncia recebida, mas não obteve sucesso.

Uma funcionária informou que ninguém poderia atender naquele momento, pois estavam sendo realizadas aulas e uma equipe trabalhava na manutenção do prédio. A colaboradora também se recusou a fornecer contato da direção, alegando falta de autorização. O telefone da reportagem foi deixado.

A denúncia aponta irregularidades na estrutura do prédio, como mofo, infiltrações, presença de escorpiões e fezes de ratos, além de algamentos em período de chuvas. Fotos registradas entre março e maio deste ano retratam as condições mencionadas.