Campanha tenta salvar projeto que muda vidas com educação

A ONG Pedra Bruta, que há 16 anos atua em Franca na transformação da vida de jovens em situação de vulnerabilidade por meio da educação, lançou uma campanha de arrecadação para garantir a continuidade do projeto em 2025. A iniciativa, que já levou mais de 80% de seus formandos para universidades públicas ou bolsas integrais em instituições particulares, corre o risco de ser interrompida, caso não atinja a meta de financiamento.

A organização identifica, desenvolve e impulsiona talentos de escolas públicas, oferecendo formação de excelência, estímulo ao pensamento crítico, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e apoio à inserção no ensino superior. “Acreditamos que nenhum jovem deve ser privado de oportunidades reais de crescimento”, afirma a equipe do projeto.

Para manter as atividades no próximo ano, a ONG busca arrecadar cerca de R$ 200 por aluno mensalmente. Os recursos serão destinados ao pagamento de professores, aquisição de materiais didáticos, realização de oficinas do projeto “Hora do Impacto”, alimentação durante as aulas, apoio à matrícula em universidades fora do município e treinamentos em inglês.