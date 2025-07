Caminhonete bate em dois carros e atravessa avenida de Franca

Com o impacto, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da avenida e foi parar no sentido oposto do fluxo de veículos, gerando risco de um acidente ainda maior.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de uma caminhonete Amarok branca trafegava sentido Centro quando tentou desviar de um Volkswagen Fox preto que estava parado em fila dupla. Na tentativa de ultrapassagem, acabou colidindo contra o Fox, que foi lançado contra um terceiro veículo, um Hyundai HB20 branco, estacionado na via.

Um acidente impressionante foi registrado na tarde desta quinta-feira, 3, na movimentada avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, no Parque Francal, em Franca . A colisão envolveu três veículos e deixou um homem de 33 anos ferido.

O motorista do Fox, que bateu a cabeça no momento da colisão, sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca, onde permanece sob observação. Já o motorista da Amarok não se feriu.

Os três veículos ficaram com danos significativos. A via precisou ser interditada parcialmente até a remoção dos automóveis envolvidos. A Polícia Militar esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.