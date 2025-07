Cavalos morrem na região após consumirem ração contaminada

Criadores desamparados

No início do escândalo, a Nutratta prometeu ressarcir os criadores afetados, mas, segundo João Pedro, a empresa não deu mais retorno. “Disseram que iriam pagar os prejuízos, mas sumiram. Levaram até boleto para cartório por uma ração que está parada aqui, contaminada. E os animais continuam em risco. É uma bomba-relógio dentro do corpo deles”, lamentou.

Enquanto aguarda por respostas, João Pedro segue monitorando seus animais e reforça: “Esses cavalos não são apenas um investimento, eles fazem parte da nossa vida. Ver eles morrerem sem poder fazer nada é devastador.”

O Portal GCN/Sampi entrou em contato com representantes da empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda., mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.