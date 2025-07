Projeto capacita mulheres e desempregados para trabalhos em couro

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca lançou o projeto "Ofício e Renda: Inclusão Produtiva na Cadeia do Couro e Calçado”, com o objetivo de capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social para atuação no setor coureiro e calçadista. A proposta visa promover geração de renda, autonomia financeira e estímulo ao empreendedorismo.

O público-alvo são, prioritariamente, mulheres chefes de família, jovens e pessoas desempregadas atendidas pelos Cras (Centros de Referência em Assistência Social).

Segundo a secretária da pasta, Lucimara Prado, o projeto oferece formação técnica gratuita, mentoria e apoio na criação de pequenos negócios. “O objetivo é promover a inclusão produtiva por meio de formação técnica, incentivo ao empreendedorismo e apoio direto na criação de pequenos negócios”, afirmou.