Pague menos: veja novas regras da Tarifa Social da conta de luz

O Procon Franca realizou, nesta semana, uma reunião com a equipe de atendimento ao cliente da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para tratar dos serviços prestados pela concessionária e esclarecer dúvidas da população.

O encontro contou com a presença do diretor do Procon, Walmir Della Motta, e do coordenador de atendimento presencial da CPFL em Franca, Ruan Henrique Junta. Entre os temas abordados, estavam questões relacionadas a contas de energia, cortes no fornecimento, parcelamentos de débitos e, principalmente, as novas regras da Tarifa Social.

A partir deste sábado, 5, entram em vigor novas diretrizes para o benefício. Poderão ter isenção nos primeiros 80 kWh consumidos por mês as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional. Também estão incluídas famílias com renda de até três salários mínimos que tenham entre seus membros pessoas com deficiência, além de idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).