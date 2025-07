Emdef realiza 1,9 mil atendimentos de tapa-buracos no 1º semestre

A Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca) registrou 1.921 atendimentos relacionados a tapa-buracos no primeiro semestre de 2025. A ação visa melhorar as condições das vias e garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

Atualmente, cinco equipes atuam diariamente nos serviços, atendendo às solicitações feitas pela população através do canal Tapezap, e-mail e telefone.

Nesta semana, os trabalhos de manutenção foram realizados na rua Santa Catarina, no Jardim Bethânia; na rua Walter Silveira, na Vila Marta; na rua Sebastião Ênio dos Santos, no Jardim Luiza II; e na rua Nazareth Baidarian, no Jardim Integração.