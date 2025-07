Prédio da antiga Mogiana terá gradil contra moradores de rua

A antiga estação Mogiana de Franca, localizado na Estação, terá uma parte cercada por gradil, assim que terminada a revitalização do prédio histórico. O edital de chamamento público para instalação do gradil foi divulgado no Diário Oficial do Município, na quarta-feira, 2. Na justificiativa, a Prefeitura fala em preservação do prédio histórico. Mas o parecer do Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico) lembra que o espaço havia sido invadido por moradores de rua.

"A instalação de gradil na lateral do imóvel que confronta com a avenida Vereador Bernardino Pucci (Integração) apresenta-se como uma medida técnica e socialmente responsável, viabilizando a delimitação clara do espaço e contribuindo para o ordenamento do entoro, de modo a favorecer a conservação da edificação, que, por suas caracteristicas construtivas originais demanda cuidados específicos e continuos. Além disso, o gradil pode colaborar na organização do fluxo de pessoas", argumenta a Prefeitura.

Já o parecer do Condephat, que aprova a instalação do gradil, cita os moradores de rua. "Antes das obras de revitelização da antiga Estação Ferroviária Mogiana, que começaram em 2022, o espaço havia sido invadido por pessoas em situação de rua por estar desocupado por muitos anos. Além da depredação do patrimônio, que fora invadido e teve estrutura danificada por fogueiras e materiais como pedaços de madeira e pedras, quebrando vidraças e portas, havia risco à integridade fisica de quem ali utilizava como local para pernoite e da populacão ao redor."