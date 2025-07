Dono coloca água e ração para cães após denúncias em Franca

Após a publicação do caso pelo portal GCN/Sampi na quarta-feira, 2, o proprietário do terreno foi localizado pela Guarda Civil e se dirigiu ao local das denúncias para colocar água e ração para os cães. No entanto, nesta quinta-feira, a GCM acionou novamente o dono do terreno, uma vez que a água e a ração foram expostas ao sol.

De acordo com a corporação, o dono teria resgatado os quatro cachorros e os colocado no terreno temporariamente, até que um novo local fosse preparado para abrigá-los. Os agentes também informaram que, enquanto o novo espaço não ficasse pronto, o terreno onde os animais estão seria adaptado para garantir mais conforto a eles.

Vizinha cuidará dos animais

A fisioterapeuta Lorena Brito Mota, de 24 anos, que mora na rua onde o terreno está localizado, comoveu-se com a situação e se ofereceu para cuidar dos quatro cachorros. Ela pediu as chaves do local para assumir a responsabilidade, garantindo que colocaria comida e água para os animais. Quando o proprietário chegou, Lorena foi até ele e pediu para ficar com a responsabilidade. O dono concordou com a proposta.

“Eu me prontifiquei a pegar a chave do terreno, porque, pelo que entendi, eles não vão tirar os cachorros dali. Daí, eu mesma cuido”, disse Lorena.