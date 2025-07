Obras da UBS do Palma não avançam, e vizinhos reclamam

“A Secretaria de Infraestrutura informa que, após avaliação do novo cronograma de obras apresentado pela empresa vencedora da licitação, os serviços foram retomados no dia 9 de junho. Foi concluída a etapa de terraplenagem. Na próxima semana, será iniciado o trabalho de topografia, com a demarcação do local para a execução da fundação.

Comunica que acompanha os serviços e a previsão contratual é para outubro deste ano”.

Apesar da afirmação da Prefeitura, fotos e videos mostram o lugar parado, sem nenhum operário ou máquina.