Márcio Santos, ex-Sesi Franca, disputará a Summer League da NBA

O pivô Márcio Santos, de 22 anos, revelado pelo Sesi Franca Basquete, disputará a Summer League da NBA (National Basketball Association) de 2025 pelo Orlando Magic. Será a segunda participação de Márcio na competição de pré-temporada. Em 2023, ele jogou pelo Atlanta Hawks.

Natural de Três Corações (MG), Márcio iniciou sua carreira no clube francano em 2018. Com a equipe principal, conquistou títulos do NBB (Novo Basquete Brasil), da BCLA (Basketball Champions League das Américas) e do Mundial de Clubes.

Após a temporada 2023/2024, ele deixou o Franca e se transferiu para o Ratiopharm Ulm, da Alemanha, onde o time ficou em segundo lugar na liga alemã, perdendo para o Bayern München na final.