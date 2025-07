Franca é a 15ª cidade do Estado que mais gerou empregos formais

Franca é a 15ª cidade que mais gerou empregos com carteira assinada no Estado de São Paulo de janeiro a maio deste ano, de acordo com dados divulgados pela Fundação Seade, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, foram 3.253 novas vagas formais.

No mês de maio, Franca ficou na 31ª posição, com a criação de 276 novos postos de trabalho. Já no acumulado dos últimos 12 meses (de junho de 2024 a maio de 2025), o município gerou 2.212 vagas, na 33ª colocação do ranking estadual.

No Estado, foram abertas 309.758 vagas com carteira assinada nos primeiros cinco meses de 2025, o que equivale a 2 mil por dia. Só em maio, o saldo foi de mais de 33 mil novos postos de trabalho. No acumulado de 12 meses, foram quase 435 mil oportunidades criadas.