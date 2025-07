Sesc Franca abre inscrições para tratamento odontológico; confira

O Sesc Franca abre, a partir do dia 23 de julho, as inscrições para tratamento odontológico destinado exclusivamente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes.

A iniciativa faz parte do programa de saúde bucal oferecido pelo Sesc São Paulo, que tem clínicas odontológicas em 34 unidades do Estado, incluindo a de Franca.

As inscrições seguem até o dia 30 de julho e podem ser feitas por meio do aplicativo Credencial Sesc SP ou pela Central de Relacionamento Digital. Para participar, é obrigatório possuir a Credencial Plena válida, tanto no momento da inscrição quanto na eventual convocação para avaliação. Caso a credencial esteja vencida e não seja renovada, o inscrito perderá a vaga.