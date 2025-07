Franca intensifica limpeza urbana e combate descarte irregular

Franca segue com ações intensificadas de limpeza urbana em diversos pontos da cidade. Nessa quarta-feira, 2, equipes de trabalho atuaram em regiões, como os jardins Noêmia, Éden, Planalto, Piratininga, Ângela Rosa e Brasilândia, além das avenidas São Vicente, Adhemar de Barros, Elisa Verzola Gosuen, José Rodrigues da Costa Sobrinho e Hélio Palermo, no trecho a partir do Jardim Boa Esperança. Também foram atendidos os bairros Cambuí, Parque dos Pássaros e avenida Sidney Romeu de Andrade.

Os serviços incluem raspagem de ruas, poda de árvores, limpeza de áreas verdes e pintura de guias, contribuindo para a manutenção da cidade e o bem-estar da população.

Paralelamente, a Prefeitura tem ampliado a vigilância para coibir o descarte irregular de resíduos em terrenos baldios, prática que configura crime ambiental.