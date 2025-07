Empresa pede R$ 7 milhões a menos e leva recape de ruas de Franca

Com a participação de nove empresas habilitadas, a Prefeitura de Franca realizou, na semana passada, uma concorrência eletrônica para contratar a empresa responsável pelo recapeamento de ruas e avenidas da cidade. A proposta considerada vencedora foi a da Val Rocha Engenharia, sediada no próprio município. A empresa pediu cerca de R$ 7 milhões a menos que o valor previsto pela Prefeitura, com deságio de 25,7%.

A Prefeitura de Franca havia previsto que seriam investidos R$ 26.254.645,85 para melhorar a mobilidade e a segurança no trânsito. Porém, a empresa vencedora da licitação apresentou a proposta de R$ 19.495.000,00.

Esta nova etapa dos serviços de recapeamento contará com investimentos da Prefeitura de Franca, do Governo do Estado de São Paulo e da Câmara Municipal. Ao todo, mais de 420 mil metros quadrados de vias públicas receberão novo asfalto, o que deve melhorar significativamente as condições de tráfego e segurança urbana.