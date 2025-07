Motociclista bate em carro que fazia conversão na Hugo Betarello

Um acidente deixou uma mulher de 43 anos ferida após bater a moto que pilotava em um carro na manhã desta quarta-feira, 2, na avenida Hugo Betarello, no Jardim Piratininga, em Franca.

A motorista de um Fiat Pálio diminuiu a velocidade para fazer uma conversão. A motociclista, que vinha atrás, não percebeu a manobra e bateu na traseira do carro.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao chão. Ela foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Franca com uma possível fratura na perna, além de escoriações nas mãos.