47 pessoas aguardam leito em Franca: lista tem pedreiro intubado

O pedreiro Hélio Geraldo, de 61 anos, foi diagnosticado com infecção urinária e está internado no Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, à espera de transferência para um hospital com leitos disponíveis pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Seu estado de saúde piorou e ele está intubado desde o último domingo, 29.

Ele é um dos 47 pacientes regulados no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo, antiga Cross), órgão do Governo do Estado, em prontos-socorros e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Franca, esperando a liberação de leitos hospitalares nesta segunda-feira, 2.

Segundo a mulher do paciente, Sonia Maria Gomes Geraldo, Hélio procurou atendimento ao longo das últimas semanas, sempre retornando para casa com sintomas persistentes.