Matrículas para a EJA em Franca: veja os formatos disponíveis

A Secretaria Municipal de Educação mantém as matrículas abertas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) até o dia 31 de julho, oferecendo opções nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Ensino a Distância), permitindo que os interessados cursem os anos finais do ensino fundamental ou o ensino médio, de acordo com a modalidade que melhor atenda às suas necessidades.

Quem deseja cursar os anos finais presencialmente pode escolher entre as unidades "Professor Antônio Sicchierolli" (rua Laerte Barbosa Cintra, 929, Residencial Baldassari) e "Professora Maria Helena Rosa Barbosa" (rua João Francisco Murzi, 5.210, Jardim Redentor). As aulas ocorrerão de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 23h.

No modelo semipresencial, tem o Cesum "Profª Climene Rebelo Novelino Abdala", localizado na rua Laerte Barbosa Cintra, 929, no Residencial Baldassari. Já a modalidade EAD é oferecida exclusivamente na Escola Municipal "Professor Antônio Sicchierolli" para o ensino médio.