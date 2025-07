Vizinhos denunciam cães presos em terreno sem água e comida

Quatro cachorros foram abandonados em um terreno murado no bairro Vila Santa Maria, em Franca, e já estão lá há pelo menos quatro dias, sem água, comida ou abrigo. De acordo com as reclamações recebidas pelo portal GCN/Sampi nesta quarta-feira, 2, os animais vivem em condições precárias. Vizinhos, embora não saibam quem é o responsável, unem-se para tentar aliviar o sofrimento dos bichos.

O local, situado na rua Arlindo José Ferreira, não oferece nenhuma estrutura para acolher os animais. Eles estão presos em um terreno fechado, com o portão trancado, sem qualquer proteção contra o calor, a chuva ou o vento.

De acordo com uma moradora da região, que prefere não ser identificada, a situação começou no sábado, 28, por volta das 18h. Ela contou que estava saindo de casa quando viu dois homens em um carro, parados em frente ao terreno, sendo que um deles estava sentado no muro. Pensando se tratar de uma retirada de entulho, não deu importância e seguiu para seu compromisso. Ao retornar, ouviu latidos e percebeu a presença dos quatro cães no local.