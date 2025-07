Não durou um ano: piscina do Póli está desativada, de novo

Para Pelizaro, o problema é rápida resolução. “Veja se isso não é um problema de planejamento. O prejuízo é da população: primeiro porque precisa pagar novamente pelo reparo, depois porque fica sem o uso do equipamento. Isso prejudica muita gente. Não dá para aceitar que a situação continue assim”, disse, “Eu inclusive já fiz um requerimento cobrando a Prefeitura e é coisa de horas se quiser resolver o problema, mas infelizmente é um descaso total”, concluiu.

A reportagem do Portal GCN/Sampi enviou à Prefeitura de Franca na tarde dessa quarta-feira, 2, questões sobre a situação da piscina do Póli e sobre as denúncias do pai do atleta e do vereador, mas até a manhã desta quinta-feira, 3, não teve respostas.