Acidente entre 4 veículos fere casal no bairro São José

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira, 2, no bairro São José, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento entre as ruas José Salomoni e Felisbino de Lima.

De acordo com testemunhas, o motorista de um Volkswagen CrossFox, que trafegava pela rua José Salomoni, acabou colidindo de frente com um Toyota Fielder, no cruzamento com a rua Felisbino de Lima, que seguia no sentido contrário.

O impacto foi tão forte que o Toyota Fielder foi arremessado contra outros dois veículos que estavam estacionados, um Jeep Renegade e um Chery Tiggo Turbo. A cena causou alvoroço entre moradores e comerciantes da região, que rapidamente acionaram os serviços de emergência.