Rua de terra atormenta moradores na região do hospital estadual

Moradores da Rua Bahij Toufik Kanawati, no Jardim Espraiado, em Franca, convivem há quase quatro anos com a ausência de asfalto, iluminação pública adequada e parte do saneamento básico. A situação se agrava pelo fato de a rua estar localizada ao lado do novo hospital estadual, em fase final de construção, o que, segundo os residentes, torna urgente a pavimentação e urbanização da via.

A rua é uma das principais ligações dos bairros Jardim Gramado, Espraiado e Elimar com a avenida São Vicente. Mesmo com a crescente ocupação e a movimentação no entorno, o local continua com chão de terra batida, buracos e acúmulo de entulhos.

“Quando chove, ninguém passa. Fica intransitável. Muitos moradores jogam entulho na tentativa de tapar os buracos e melhorar o acesso”, contou Caio Wagner, professor e morador do Ferrette Residencial.