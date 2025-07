Fim do mistério: luzes na zona sul seriam pipas com luzes de LED

O mistério das luzes piscando no céu da zona sul de Franca, registrado na noite dessa terça-feira, 1°, foi finalmente esclarecido. Após vídeos viralizarem nas redes sociais e levantarem diversas teorias, que iam de drones a fenômenos extraterrestres, descobriu-se que as luzes que chamaram atenção da população eram, na verdade, pipas equipadas com luzes de LED.

A revelação foi feita por moradores da região do bairro Zanetti e Polo Club, que identificaram um grupo de jovens soltando as pipas com luzes de LED nas linhas e rabiolas. As luzes, vistas de longe, davam a impressão de estarem suspensas no ar sem explicação, o que alimentou o mistério.

“Eles estavam soltando essas pipas com LEDs presos nas linhas. De longe, parecia que as luzes estavam paradas no céu, mas eram só as pipas mesmo. Foi só brincadeira”, explicou o vendedor José Eduardo Ferreira Martins, morador na região.