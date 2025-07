Unesp de Franca recebe pessoas em situação de rua para almoço

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) Franca recebeu no sábado, 28, um almoço comunitário voltado à população em situação de rua da cidade. A ação, organizada pelo Gapaf (Grupo de Extensão Alfabetização Paulo Freire), atendeu cerca de 100 pessoas e marcou o encerramento das atividades extensionistas do semestre.

A iniciativa foi proposta pela artista Isa do Rosário, idealizadora do projeto Alguém Olhou Pra Mim, e teve como foco o acolhimento e a dignidade de uma população frequentemente marginalizada. O projeto atuou em três frentes: alfabetização e pós-alfabetização, construção de uma horta comunitária e uso de metodologias artísticas voltadas ao trabalho com a Pop Rua.

O evento contou com o apoio do Centro Pop, do Abrigo Provisório "Giuseppe Moscatti" e da própria Unesp, que cedeu o espaço do restaurante universitário. O supervisor técnico Gilvan Mendes de Souza, responsável pelo espaço, foi um dos apoiadores da ação.