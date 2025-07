Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Nome: Aparecida Giron El Haber Idade: Não informada Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5 Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Eliane Maria Simplício Idade: Não informada Local do velório: Porto Ferreira (SP) Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério de Porto Ferreira Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Honório Ferreira

Idade: 90 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: José Henrique Pimenta

Idade: 72 anos

Local do velório: Municipal do Leporace, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h