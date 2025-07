Luzes misteriosas no céu de Franca intrigam moradores na zona sul

Um suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado) chamou atenção de moradores da zona sul de Franca na noite desta terça-feira, 2, após vídeos viralizarem nas redes sociais. As imagens foram registradas na região do bairro Zanetti e do Polo Club, e mostram uma sequência de luzes coloridas piscando, aparentemente estáticas no céu, o que gerou estranheza e levantou diversas teorias entre os internautas.

O fenômeno foi amplamente discutido em grupos locais, com interpretações que variaram de manifestações extraterrestres até fenômenos atmosféricos. Diante da repercussão, o Portal GCN/Sampi consultou o piloto de aeronaves leves e especialista em aviação, Túlio Negrinho, de 38 anos, que avaliou as imagens e descartou qualquer ligação com objetos de origem desconhecida.

"Eu analisei e conversei com um amigo meu que tem empresa de drone, também é piloto e conhece bastante da área. Isso, aparentemente, são drones com placas de LED ou placas refletivas, que geram esse tipo de efeito luminoso. Pode ter sido alguém testando equipamentos. Não vejo outra possibilidade além dessa", explicou Túlio.