Franca centraliza atendimento a autônomos na Sala do Empreendedor

A Prefeitura de Franca está adotando um novo conjunto de medidas para facilitar a vida dos profissionais autônomos que atuam na cidade. Por meio das Secretarias de Finanças e de Inovação e Desenvolvimento, os processos de abertura, alteração e baixa de inscrições mobiliárias estão sendo modernizados e centralizados na Sala do Empreendedor.

Localizada no térreo do prédio da Prefeitura, anexa ao Banco do Povo, a Sala do Empreendedor tornou-se responsável pelo atendimento completo desses serviços. A iniciativa busca desburocratizar os trâmites e torná-los mais ágeis, eliminando formulários impressos e assinaturas físicas, exceto quando exigidas por órgãos específicos.

Além do atendimento ao público, a unidade permitirá que tanto os próprios profissionais quanto os escritórios de contabilidade realizem atualizações cadastrais diretamente, com acesso simplificado às informações e exigências legais.