Prefeitura realiza prevenção e promoção da saúde em 20 escolas

A iniciativa, que conta com o apoio da Diretoria Estadual de Ensino, contempla 20 unidades escolares e realiza encontros semanais com rodas de conversa, dinâmicas e aulas expositivas. Entre os temas trabalhados estão saúde sexual e reprodutiva, adolescência, ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), gravidez na adolescência, uso de álcool e drogas, além de relacionamento interpessoal.

O projeto entra em recesso durante as férias escolares e retomará as atividades em agosto.

Atendimento do CTA

Além das ações nas escolas, o CTA oferece atendimento gratuito à população, com testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, incluindo aconselhamento com resultado no local.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro. O local também distribui preservativos gratuitamente e realiza palestras em empresas e instituições sobre prevenção e saúde sexual.