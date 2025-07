Projetos culturais podem receber até R$ 25 mil em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca abriu as inscrições para o Programa de Incentivo à Arte e à Cultura – Bolsa Cultura 2025. A iniciativa visa apoiar financeiramente artistas e agentes culturais locais, valorizando a produção artística em diferentes áreas. O prazo para inscrição vai até às 23h59 do dia 30 de julho.

Serão contemplados 33 projetos: 10 com auxílio de R$ 25 mil, 12 com R$ 15 mil e 11 com valores de até R$ 10 mil. Cada proponente poderá inscrever uma iniciativa como Pessoa Física. O formulário de inscrição está disponível, basta clicar aqui.

Os candidatos devem desenvolver atividades no segmento de Arte e Cultura que contemplem as seguintes áreas: