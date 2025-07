Estradas rurais de Franca passam por melhorias nesta semana

A Secretaria de Infraestrutura de Franca segue nesta semana com a programação de manutenção das estradas rurais do município. Os serviços visam melhorar as condições de tráfego para pequenos produtores e garantir segurança no transporte escolar, realizado por ônibus e vans que utilizam essas vias diariamente.

Entre as ações em andamento, estão o nivelamento do leito das estradas, alargamento da faixa de rolamento e aplicação de cascalho. Os trabalhos estão concentrados, neste momento, na Estrada da Bocaína (Manoel Matias), que tem cerca de nove quilômetros de extensão e liga trechos da zona rural às rodovias João Traficante, acesso a Ibiraci pela Casa Seca, e Tancredo Neves, que conecta Franca a Claraval, passando pela pista do Paiolzinho. Também está sendo feita a limpeza das represas secas localizadas às margens da estrada.

Outra frente de trabalho está atuando na Estrada do Amapá, que começa no prolongamento do bairro City Petrópolis e segue até o saibreiro, com ligação direta à rodovia Franca-Claraval.