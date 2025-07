Emprega Franca oferece 195 vagas de trabalho nesta semana

O Programa Emprega Franca está com 195 vagas de trabalho disponíveis nesta semana, oferecendo oportunidades em diferentes áreas profissionais. Entre os destaques, estão cargos como técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, assistente de vendas e auxiliar de confeiteiro.

Os interessados devem entregar o currículo atualizado diretamente na sede do programa, que funciona anexo à Rodoviária de Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. O atendimento do Emprega Franca ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Há ainda vagas para assistente de cobrança, profissionais de acabamento e rebarba, auxiliares de linha de produção, marceneiros, entre outras.