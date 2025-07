Câmara mantém veto do prefeito na 'estreia' dos novos assessores

Se os temas pautados não despertam o interesse da população em comparecer em peso, coube aos 14 novos assessores parlamentares — nomeados em 26 de junho — movimentar o plenário durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca, realizada nesta terça-feira, 1º.

Evidentemente, 14 novos rostos não seriam suficientes para encher — ou sequer se aproximar de encher — a plateia do plenário. Por outro lado, ao menos as primeiras fileiras de cadeiras apresentaram maior ocupação em comparação com sessões anteriores.

Olhares atentos à sessão e celulares a postos para, sempre que o seu parlamentar discursasse algo dado como importante, pudessem gravar. Entre os rostos familiares no plenário, estavam Kadu Vianna Domene (Gilson Pelizaro, PT) e Matheus Garcia Moreira (Walker Bombeiro das Libras, PL), que já atuavam na Câmara como fotógrafo e recepcionista, respectivamente.