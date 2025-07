Motociclista fica ferido após batida frontal em Franca; ASSISTA

Um motociclista, de 40 anos, ficou ferido na noite do último domingo, 29, após bater frontalmente contra um carro na Rua Mary Nogueira Ribeiro, no Jardim São Luiz II, na região Leste de Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro tentou fazer uma conversão para a avenida Adhemar Pereira de Barros e atingiu a motocicleta, que seguia no sentido contrário e estava entrando no bairro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura na perna e no braço. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Franca.