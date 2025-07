Festa do Peão de Barretos revela disputas e grandes premiações

O diretor de rodeio da festa, Marcos Abud, destacou a importância do evento como porta de entrada para uma carreira internacional. “Competir e vencer em Barretos vai muito além do título. É ter o nome gravado na história da maior arena de rodeio da América Latina e abrir portas para uma carreira internacional. Todo competidor sonha em conquistar essa arena”, disse.

Abud anunciou ainda que os campeões das provas de team roping, breakaway, três tambores e touros garantirão vaga direta para as finais regionais do The American Rodeo 2026, nos Estados Unidos. Os quatro melhores colocados da LNR também se classificarão para a competição internacional.

Homenagem aos campeões

Durante a apresentação da programação, foi lançada uma edição especial da água mineral Levity, em lata, celebrando os 70 anos da Festa com uma homenagem a grandes nomes do rodeio. A campanha “Retratos de quem bebe de uma história de sucesso” traz latas colecionáveis com fotos em alta definição e QR Codes com conteúdos exclusivos sobre os homenageados, como Osmar Marchi e Everton Natan da Silva.