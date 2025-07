Polícia Civil prende distribuidor de drogas na região

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira, 1º, um homem apontado como o principal distribuidor de drogas da região de Jeriquara (SP). A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, em uma ação coordenada pela Delegacia de Jeriquara com apoio de policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas, os policiais encontraram porções de drogas escondidas em diversos pontos da casa e até mesmo dentro de um carro.

No veículo do suspeito, os investigadores encontraram uma sacola contendo maconha e cocaína. No bolso de uma blusa foi localizado crack. Já dentro de um tênis havia uma pedra maior de cocaína.